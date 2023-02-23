Брюссель, 23 февраля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. В НАТО считают, что по некоторым признакам существует вероятность поставки Китаем России вооружения. Доказательства этому пока нет, но исключить возможность поставки нельзя. Об этом заявил агентству Reuters генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

President.gov.ua Глава НАТО Йенс Столтенберг

«Мы не видели каких-либо поставок летального оружия из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они изучают и могут планировать это», — считает Столтенберг.

Напомним, свою обеспокоенность сообщениями о том, что Китай может рассматривать возможность поставки оружия России генсек НАТО высказал ранее на пресс-конференции 21 февраля.

«Мы всё больше обеспокоены тем, что Китай, возможно, планирует предоставить помощь в виде летального оружия для России», — заявил он.