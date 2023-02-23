Минск, 23 февраля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Белоруссия является мирной страной, но готова в случае необходимости защищаться от агрессии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 23 февраля в интервью китайским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы готовы к тому, чтобы защитить суверенитет и независимость нашей страны. Мы не хотим войны», — сказал Лукашенко.

Он сообщил, что в последнее время в соседних с Белоруссией Польше, Литве и Украине пока нет такой концентрации войск, чтобы это угрожало белорусским интересам. Но если будет агрессия, то на нее будет серьёзный ответ.

«Эту позицию мы довели не только до Украины, но и до англичан, США», — добавил белорусский президент.

Напомним, ранее в Белоруссии сообщили, что на Украине заминировали все дороги, идущие к белорусской границе, а также взорвали мосты.