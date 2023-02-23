Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг видит прогресс в переговорах с Турцией о принятии в НАТО Швеции. Об этом он 23 февраля заявил Reuters.

Швеция и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он надеется, что Финляндию и Швецию примут в Североатлантический альянс до запланированного в июле саммита стран, входящих в организацию.

«Моя цель состоит в том, чтобы Финляндия и Швеция стали полноправными членами НАТО к саммиту блока», — сказал Столтенберг.

Напомним, процесс согласования с Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО затянулся из-за сожжения Корана перед турецким посольством в Стокгольме. Анкара приостановила переговоры из-за того, что шведские власти не пресекли акцию, назвав её свободой самовыражения. 20 февраля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о готовности Турции продолжить консультации.

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