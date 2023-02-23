Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Президент США Джо Байден ошибается, думая, что сможет запугать президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал журналист Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале Judging Freedom.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это тщеславие для президента Байдена», — считает журналист.

По его словам, лидер США и глобалисты в Госдепе думают, что могут запугать Путина, но это не так. Эндрю Наполитано подчеркнул, что несмотря на западную помощь, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять российским войска и одержать победу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО резко истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок Украине.