Вашингтон, 23 февраля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден ошибается, думая, что сможет запугать президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал журналист Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Это тщеславие для президента Байдена», — считает журналист.

По его словам, лидер США и глобалисты в Госдепе думают, что могут запугать Путина, но это не так. Эндрю Наполитано подчеркнул, что, несмотря на западную помощь, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять российским войскам и одержать победу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО резко истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок Украине.