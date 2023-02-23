Самара, , 18:54 — REGNUM Футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл московское «Динамо» в первом матче ¼ финала Кубка России. Игра проходила 23 февраля в Самаре.

Крылья Советов. © РИА Новости / Антон Денисов

Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1. Первый гол за «Крылья Советов» забил Владимир Сычевой на 49-й минуте.

После этого от московской команды гол забил Константин Тюкавин на 81-й минуте. Победный гол принёс самарской команде за две минуты до конца матча Александр Зуев.

Напомним, ответная игра назначена на 1 марта. Она пройдёт в гостях у «Динамо».

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