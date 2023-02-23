Самара, 23 февраля, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл московское «Динамо» в первом матче ¼ финала Кубка России. Игра проходила 23 февраля в Самаре.

РИА Новости / Антон Денисов Крылья Советов.

Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1. Первый гол за «Крылья Советов» забил Владимир Сычевой на 49-й минуте.

После этого от московской команды гол забил Константин Тюкавин на 81-й минуте. Победный гол принёс самарской команде за две минуты до конца матча Александр Зуев.

Напомним, ответная игра назначена на 1 марта. Она пройдёт в гостях у «Динамо».