Париж, 23 февраля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Данные об увеличении военного присутствия США в Тайване говорят о том, что Вашингтон может развязать там войну. Эти намерения могут обернуться второй Украиной. Такое мнение высказал бывший депутат ЕС от Франции Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной!» — написал он 23 февраля в Twitter.

Как подчеркнул политик, все данные свидетельствуют о том, что для НАТО основной повесткой дня становится мировая война против России и Китая. Флориан Филиппо высказался за то, что Франции надо как можно скорее выйти из НАТО, чтобы не ввязнуть в новую войну.

Напомним, о том, что США в ближайшее время увеличат число своих военнослужащих на Тайване с 30 до 100-200 человек сообщило 23 февраля издание The Wall Street Journal.