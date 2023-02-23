Берлин, 23 февраля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Германия уже более четырёх месяцев игнорирует официальные обращения российской стороны с просьбой дать разъяснения по взрывам, случившимся на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2», а Москва продолжает напоминать о необходимости дать ответ. Об этом 23 февраля заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

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Так, в частности, напомнил дипломат, без ответа остаётся обращение председателя правительства России Михаила Мишустина от 5 октября 2022 года, а также неоднократные обращения по линии международных средств поручений Генеральной прокуратуры РФ.

«Мир ждёт объяснений, что произошло на самом деле, мы этого тоже ждём от наших немецких коллег», ― подчеркнул в интервью «Известиям» российский посол.

Нечаев добавил, что вопрос к германским властям о том, чей след был найден в инциденте, остаётся открытым. Общественность должна об этом знать, указал дипломат. В том числе и потому, что «взрыв критической энергетической европейской энергоинфраструктуры — само по себе явление из ряда вон выходящее, такого ещё в мире не было».

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Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что диверсия на трубопроводах «Северных потоков» является саботажем и одновременно символом новой реальности в Европе.