Столтенберг: страны НАТО истощили запасы снарядов для вооружения Украины
Вашингтон, 23 февраля 2023, 18:23 — REGNUM Страны НАТО резко истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
«Расход снарядов превышает наше производство. Пока мы истощили наши запасы», — сказал Столтенберг.
По его словам, теперь основная задача стран-участниц НАТО — увеличить производство.
«Нам надо снабжать украинцев каждый день, чтобы они продолжали достигать результатов на поле боя», — отметил генсек альянса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посетовал на то, что Западу пока не удалось обеспечить стабильные поставки летального вооружения на Украину.