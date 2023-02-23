Вашингтон, 23 февраля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Страны НАТО резко истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Расход снарядов превышает наше производство. Пока мы истощили наши запасы», — сказал Столтенберг.

По его словам, теперь основная задача стран — участниц НАТО — увеличить производство.

«Нам надо снабжать украинцев каждый день, чтобы они продолжали достигать результатов на поле боя», — отметил генсек альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посетовал на то, что Западу пока не удалось обеспечить стабильные поставки летального вооружения на Украину.