Минск, 23 февраля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Белоруссия будет вынуждена отвечать в случае нападения на неё со стороны Украины. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 23 февраля в интервью китайским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе Китая, если против нас будет совершена агрессия», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Минск по различным каналам доводит до сведения Киева и западных стран, какие будут предприняты шаги в случае агрессии. По словам Лукашенко, в этом случае будет «совсем иная война».

Президент подчеркнул, что Россия поддержит Белоруссию войсками, и обе страны будут вместе бороться с агрессором.

Напомним, ранее Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Белоруссия готова начать производство штурмовиков МиГ–25, если РФ окажет «небольшую поддержку».