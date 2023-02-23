Варшава, 23 февраля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. В Польше инициировали нововведение при расчете дефицита бюджета, предложив исключить из этого показателя военные расходы. Это поможет снизить риск наказания за рост расходов и за дефицит бюджета. С предложениями, как выйти из положения, выступил на пресс-конференции в Копенгагене премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий

«Польша предлагает Еврокомиссии, и мы ищем партнеров и союзников в вопросе по изменению правил расчета дефицита бюджета согласно требованиям основного договора», — заявил премьер по итогам встречи с главой правительства Дании Метте Фредериксен.

Как отметил Моравецкий, Польша потратит на военные расходы 4% ВВП, но хочет, чтобы их исключили из основного критерия расчетов дефицита.

Напомним, согласно правилам ЕС, входящие в него страны должны обеспечивать дефицит своего бюджета на уровне ниже 3%. При этом соотношение госдолга к ВВП не должно превышать 60%.

Ранее сообщалось, что в третьем триместре 2022 года общий дефицит государственных бюджетов стран Евросоюза по сравнению со вторым кварталом 2022 года существенно вырос.