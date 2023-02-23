Минск, 23 февраля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Россия выступает за прекращение конфликта на Украине, однако мирное решение вопроса зависит от другой страны. Об этом 23 февраля в интервью китайским СМИ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеофрагмент заявлений белорусского лидера опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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«Сто процентов убеждён, что россияне склонны к тому, чтобы прекратился этот конфликт. Всё за американцами», ― подчеркнул белорусский лидер.

Обращаясь к властям США, он добавил: «Делайте конкретные шаги к миру, и мир будет».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, она не стремится «раскрутить маховик» сильнее. По слова главы государства, Москва будет стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше.