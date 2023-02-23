В Китае погибли пять человек при обрушении угольного карьера
Пекин, 23 февраля 2023, 18:07 — REGNUM Пять человек погибли при обрушении горной породы в угольном карьере на севере Китая, сообщает 23 февраля ССTV.
Кроме того, в результате обрушения шесть человек получили травмы и 48 числятся пропавшими без вести.
Инцидент произошел 22 февраля в автономном районе Внутренняя Монголия. В карьере на тот момент находились 57 человек. На месте работают около тысячи спасателей и 150 единиц техники.
Причины происшествия выясняются.