Пекин, 23 февраля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Пять человек погибли при обрушении горной породы в угольном карьере на севере Китая, сообщает 23 февраля ССTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Кроме того, в результате обрушения шесть человек получили травмы и 48 числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел 22 февраля в автономном районе Внутренняя Монголия. В карьере на тот момент находились 57 человек. На месте работают около тысячи спасателей и 150 единиц техники.

Причины происшествия выясняются.