Минск, , 18:11 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласен с теми, кто говорит, что Россия рано начала проводить спецоперацию по денацификации Украины. Об этом он заявил 23 февраля в интервью китайским СМИ.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что, если бы не было упреждающих действий России, то последствия были бы более тяжёлыми. Лукашенко добавил, что теперь стало ясно, кто был заинтересован в действиях против России с помощью Украины.

«Маски сорваны, карты открыты», — заявил белорусский президент.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сказал, что СВО была начата ради безопасности РФ. Он добавил, что вместе со спецоперацией в мире начались кардинальные и неотвратимые перемены.

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