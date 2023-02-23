Москва, , 17:51 — REGNUM Партнер правовой компании SILA Михаил Прокопец в интервью «Спорт-Экспресс» объяснил решение Верховного суда Швейцарии отклонить запрос РФС на возвращение российских спортсменом в международные соревнования.

Футбол Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В связи с возникшими проблемами с бесперебойной доставкой корреспонденции из Швейцарии полный текст решения CAS был получен представителями РФС только в январе этого года по независящим от представителей РФС причинам», — объяснил Прокопец.

Ранее нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча четвертьфинала Кубка России рассказал, что с нетерпением ждем возвращения матчей национальных сборных по футболу.

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