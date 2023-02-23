Москва, , 17:47 — REGNUM Запад угрожает России попытками лишить независимости и разделения, однако все эти намерения обречены на провал. Об этом заявил в своей речи в ходе торжественного вечера в Центральном академическом театре Российской армии по случаю Дню защитника Отечества министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу © Сергей Савостьянов/ТАСС

Гарантией национальной безопасности и стабильного развития страны являются Вооруженные силы России, подчеркнул Шойгу. По его словам, неотъемлемой частью величия государства всегда являлись героизм и мужество российских воинов, их образцом для многих поколений стали подвиги героев в годы Великой Отечественной войны.

«Наши солдаты и офицеры защищают то, за что сражались наши деды и прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их преемников, преданность Отчизне — главная ценность, надежная опора независимости России», — подчеркнул Шойгу.

Напомним, 23 февраля Сергей Шойгу принял участие в возложении цветов и венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы. Во время этого мероприятия его поздравил с Днем защитника Отечества президент РФ Владимир Путин.

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