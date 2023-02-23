Москва, 23 февраля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Запад угрожает России попытками лишить независимости и разделения, однако все эти намерения обречены на провал. Об этом заявил в своей речи в ходе торжественного вечера в Центральном академическом театре Российской армии по случаю Дня защитника Отечества министр обороны России Сергей Шойгу.

Сергей Савостьянов/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Он отметил, что России «в очередной раз грозит серьезная опасность», так как Запад, используя Украину, «стремится расчленить Россию», однако эти попытки обречены на провал.

Гарантией национальной безопасности и стабильного развития страны являются Вооруженные силы России, подчеркнул Шойгу. По его словам, неотъемлемой частью величия государства всегда являлись героизм и мужество российских воинов, их образцом для многих поколений стали подвиги героев в годы Великой Отечественной войны.

«Наши солдаты и офицеры защищают то, за что сражались наши деды и прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их преемников, преданность Отчизне — главная ценность, надежная опора независимости России», — подчеркнул Шойгу.

Напомним, 23 февраля Сергей Шойгу принял участие в возложении цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы. Во время этого мероприятия его поздравил с Днем защитника Отечества президент РФ Владимир Путин.