Страны G7 призвали МВФ и Киев реализовать программу фонда к концу марта 2023 года

Бангалор, Индия, , 17:45 — REGNUM С настоятельным призывом к Международному валютному фонду (МВФ) и Киеву реализовать к концу марта 2023 года программу фонда на Украине обратились «Группы семи» (G7). Об этом 23 февраля говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7, по итогам состоявшейся в Бангалор на полях встречи глав минфинов государств «Группы двадцати» (G20).

Встреча G20 в Бангалор © IMAGO. Thomas Koehler/Global Look Press

«Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке тесного взаимодействия МВФ с Украиной и приветствуем прогресс, достигнутый в завершении обзора в рамках мониторинга программы МВФ с участием исполнительного совета. Учитывая этот значительный прогресс, мы настоятельно призываем МВФ и Украину реализовать… программу МВФ к концу марта 2023 года», — утверждается в документе.

Также указывается, что государства — участники G7 признают важные усилия группы Всемирного банка по направлению финансовой поддержки Киеву, включая «через фонд государственных расходов на поддержание административного потенциала и целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что страны «Группы семи» (G7) считают, что им удалось своими санкционными мерами «заметно подорвать» возможности РФ, а потому они намерены продолжать вводить антироссийские санкции.