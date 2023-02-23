Генсек НАТО призвал наращивать производство вооружений для Киева

Вашингтон, , 17:46 — REGNUM У НАТО закончились запасы снарядов для поставок Киеву. Об этом 23 февраля сообщил в эфире телеканала CNN генсек Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проблема сейчас в том, что расход снарядов превышает наше производство. Пока мы истощили наши запасы», — сказал Столтенберг.

Он также посетовал на то, что страны Запада пока не смогли наладить поставки вооружений на Украину в достаточном объёме. По мнению генсека НАТО, в рамках «войны на истощение» нужны долгосрочные контракты с оборонными предприятиями.

Напомним, Столтенберг говорил об истощении военных запасов ЕС и НАТО для оказания помощи Киеву 10 января 2023 года. Он призвал нарастить производство вооружений для того, чтобы обеспечивать альянс и поставлять на Украину.

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