В результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка погибли три работника скорой помощи

Донецк, , 17:30 — REGNUM В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооружённых формирований Украины погибли три работника скорой помощи. Об этом 23 февраля сообщил министр здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Гарцев в своём телеграм-канале.

Донецк. Воронка от боевого снаряда, образовавшаяся в результате обстрела со стороны ВСУ © Владимир Гердо/ТАСС

«Сегодня в результате обстрела Петровского района Донецка погибли три сотрудника бригады скорой медицинской помощи, задействованные в эвакуации раненых: фельдшер, санитар и водитель», — написал он в своём сообщении.

Помимо того, Гарцев добавил, что также при обстреле киевских войск пострадала фельдшер бригады скорой помощи, за жизнь которой в настоящее время ведут борьбу врачи Республиканского травматологического центра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины обстреляли Ясиноватую Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня.