Донецк, , 17:26 — REGNUM Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom напомним Киеву, что российская армия всегда была способна на то, чтобы в ключевые моменты войны обхитрить противника.

СВО Минобороны России

«Давайте вернемся во времена Наполеона Бонапарта и вспомним о полководце Александре Суворове. Его тактикой было выставлять большое количество стрелков в авангарде, чтобы создать завесу из дыма и пламени на поле боя», — отметил Макгрегор, заметив, что при такой ситуации враг не знал, где расположена главная атакующая сила российской армии.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военные в ходе специальной военной операции последние сутки уничтожили более 55 человек личного состава ВСУ.

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