Донецк, 23 февраля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom напомнил Киеву, что российская армия всегда была способна на то, чтобы в ключевые моменты войны обхитрить противника.

Минобороны России СВО

«Давайте вернемся во времена Наполеона Бонапарта и вспомним о полководце Александре Суворове. Его тактикой было выставлять большое количество стрелков в авангарде, чтобы создать завесу из дыма и пламени на поле боя», — отметил Макгрегор, заметив, что при такой ситуации враг не знал, где расположена главная атакующая сила российской армии.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военные в ходе специальной военной операции за последние сутки уничтожили более 55 человек личного состава ВСУ.