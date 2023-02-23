Киев, , 17:26 — REGNUM Воздушная тревога отменена на всей территории Украины.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, режим воздушной тревоги 23 февраля несколько раз объявляли на Украине в ряде регионов. В последний раз он был введён в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях после 15:20 мск.

Также утром тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Украинские СМИ распространили информацию о взрывах в этой части Украины.

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