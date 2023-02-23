Москва, 23 февраля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Обеспокоенность у врачей вызывает состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова, сообщил источник РЕН ТВ.

Александр Вильф/РИА Новости Роман Костомаров

«Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются», — уточнил источник.

Кроме того, источник телеканала сообщил, что офтальмологи регулярно осматривают пациента. Врачи оценивают шансы «50 на 50». Источник отмечает, что всё зависит от силы иммунитета.

«Когда ему очищали кровь, ждали, что иммунка даст положительные динамики. Но случился инсульт, и возникли другие побочки», — сообщил источник.

Читайте также: Врач-кардиолог назвала возможные причины закупорки сосудов у Костомарова

По данным телеграм-канала Shot, у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Фигурист уже перенес второй инсульт, в результате которого произошла закупорка сосудов мозга.