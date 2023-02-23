Донецк, 23 февраля, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Российские войска в ходе проведения специальной военной операции продвигаются к Угледару в Донецкой Народной Республике. Об этом со ссылкой на ТК «Звезда», который поделился кадрами продвижения ВС РФ на угледарском направлении, 23 февраля сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Алексей Майшев/РИА Новости БТР-82 ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ

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Отмечается, что танкисты морской пехоты Тихоокеанского флота «сокрушают украинских боевиков в лесополосах».

«Противник подтягивает все свои резервы, пытаясь остановить наше наступление», — пояснил Герой России Руслан Курбанов, командующий наступлением танковой роты.

От ответного удара фланги прикрывают российские войска. Сообщается, что за несколько дней боёв морпехам удалось отбросить противника на пять километров назад.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны на 23 февраля, оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки «Восток» были поражены позиции украинских военных в районах населённых пунктов Водяное, Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 105 человек личного состава. Также ВС России были уничтожены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.