Нью-Дели, 23 февраля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Как считают страны «Группы семи» (G7), им удалось своими санкционными мерами «заметно подорвать» возможности РФ, а потому они намерены продолжать вводить антироссийские санкции. Об этом 23 февраля говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7, по итогам состоявшейся в Бангалор на полях встречи глав минфинов государств «Группы двадцати» (G20).

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что страны G7 снова заявляют о своей приверженности координированным мерам в ответ на спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.

«Наши санкции заметно подорвали российские возможности вести войну. Мы будем продолжать активно следить за эффективностью санкций и предпринимать дальнейшие меры в случае необходимости», — утверждается в документе.

Также указывается, что государства — участники G7 намерены продолжать тесно сотрудничать в вопросе усиления санкций против РФ и предотвращения попыток их обхода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что удовлетворению потребностей Киева в краткосрочном финансировании привержены страны G7.