Минск, 23 февраля, 2023, 17:14 — ИА Регнум.

Визит президента Соединённых Штатов Джо Байдена в Киев не имел никакой цели, кроме пиара перед предстоящими президентскими выборами в США. Об этом 23 февраля заявил в интервью китайским СМИ глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Zuma\TASS Президент США Джо Байден подписывает гостевую книгу во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

«Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию», — сказал Лукашенко.

По мнению белорусского президента, такой ход не поможет его американскому коллеге, так как это неоригинально. Лукашенко также похвалил Байдена за согласование визита в Киев с Россией.

Напомним, Байден посетил Киев 20 февраля на несколько часов перед визитом в Варшаву. Поездка на Украину не анонсировалась. Там американский президент объявил о готовящемся новом пакете военной помощи Киеву, продублировав сообщение Белого дома.