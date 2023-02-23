«Бездарной психоделикой» назвала Захарова акцию у посольства РФ в Лондоне
Москва, 23 февраля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале 23 февраля отреагировала на проведенную возле посольства России в Лондоне акцию.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мария Захарова
«Вот на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее активисты залили улицу перед российским посольством в Лондоне краской в цвет флага Украины.