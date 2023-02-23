Лондон, , 17:01 — REGNUM В Лондоне местные активисты, которые регулярно проводят провокационные акции протеста, устроили ещё одно «представление». Об этом 23 февраля сообщает радиостанция LBC.

Дорога перед российским посольством в Кенсингтоне Цитата из видео

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Они выкрасили дорогу перед российским посольством в Кенсингтоне в жёлтый и синий цвета ― цвета флага Украины. Фотографии разукрашенной дороги появились в соцсетях.

В связи с акцией полиция столицы Великобритании задержала трёх мужчин и женщину. Их подозревают в нанесении ущерба. Задержанные были доставлены в полицейское отделение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский актёр Терренс Уильямс заявил, что политики США, демонстрирующие украинские флаги во время выступления президента США Джо Байдена перед Конгрессом, вызывают отвращение. Он поинтересовался, чьи интересы на самом деле представляют эти политики: США или всё-таки Украины.