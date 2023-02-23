Бангалор, Индия, 23 февраля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Удовлетворению потребностей Киева в краткосрочном финансировании привержены страны «Группы семи» (G7). Об этом 23 февраля говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7, по итогам состоявшейся в Бангалор на полях встречи глав минфинов государств «Группы двадцати» (G20).

IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press Встреча министров иностранных дел G7. Мюнхен

«Эти значительные обязательства и их быстрое выполнение придают Украине уверенность и позволяют властям гарантировать функционирование правительства, продолжать предоставление основных услуг, проводить наиболее важный ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику», — говорится в документе.

Также в нём утверждается, что такое решение позволит Киеву в «усилиях по защите», и добавляется, что такая политика в сфере финансов станет дополнением в поддержке странами G7 подготовки вооружённых формирований Украины, «гуманитарной поддержке и сотрудничеству в области развития».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Финляндия направит Украине не танки Leopard 2, а три бронированные машины разминирования (БМР) на базе этих военных машин.