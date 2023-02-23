Вашингтон, 23 февраля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки в ближайшее время увеличат число своих военнослужащих на Тайване с 30 до 100–200 человек. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщило издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

Отмечается, что американские военные будут заниматься подготовкой солдат ВС Тайваня. По словам издания, Минобороны США предпочитает не распространять данную информацию, так как она может спровоцировать власти Китая.

Ранее представитель минобороны Китайской Народной Республики Тань Кэфэй в ходе пресс-конференции отреагировал на обвинения США в нападении Китая на Тайвань.