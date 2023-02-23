Киев, , 16:55 — REGNUM Воздушную тревогу объявили вечером 23 февраля в пяти областях Украины.

Укрытия © Mykola Miakshykov/Global Look Press

В 15:24 мск воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, в 15:25 мск — в Харьковской области.

В 16:31 мск этот режим ввели в Полтавской и Кировоградской областях, а в 16:32 мск — в Сумской области.

Напомним, 23 февраля в центральной части Украины воздушную тревогу объявляли неоднократно: в предыдущий раз в Харьковской и Днепропетровской областях этот режим непродолжительное время действовал с 13:06 мск.

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