В пяти украинских регионах объявили воздушную тревогу
Киев, 23 февраля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили вечером 23 февраля в пяти областях Украины.
Mykola Miakshykov/Global Look Press
Укрытия
В 15:24 мск воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, в 15:25 мск — в Харьковской области.
В 16:31 мск этот режим ввели в Полтавской и Кировоградской областях, а в 16:32 мск — в Сумской области.
Напомним, 23 февраля в центральной части Украины воздушную тревогу объявляли неоднократно: в предыдущий раз в Харьковской и Днепропетровской областях этот режим непродолжительное время действовал с 13:06 мск.