Киев, 23 февраля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили вечером 23 февраля в пяти областях Украины.

Mykola Miakshykov/Global Look Press Укрытия

В 15:24 мск воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, в 15:25 мск — в Харьковской области.

В 16:31 мск этот режим ввели в Полтавской и Кировоградской областях, а в 16:32 мск — в Сумской области.

Напомним, 23 февраля в центральной части Украины воздушную тревогу объявляли неоднократно: в предыдущий раз в Харьковской и Днепропетровской областях этот режим непродолжительное время действовал с 13:06 мск.