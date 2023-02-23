Котлас, Архангельская область, 23 февраля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Обвиняемого в получении взяток экс-главу города Котласа в Архангельской области Андрея Бральнина обнаружили мертвым в СИЗО. По данному факту организована проверка, сообщили 23 февраля в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

kotlas-city.ru Андрей Бральнин. Экс-глава Котласа

В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний этот инцидент подтвердили, отметив, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.

Уточняется, что находившийся под следствием Бральнин был в СИЗО в Вельске. По предварительным данным, он покончил с собой.

«При осмотре никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было, на месте работает следственно-оперативная группа», — заявили в региональном управлении УФСИН.

Напомним, информация о том, что в отношении бывшего мэра Котласа Андрея Бральнина возбуждено уголовное дело, появилась весной 2021 года. Чиновника заподозрили в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Он был задержан и заключен под стражу.