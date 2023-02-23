Киев, 23 февраля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. В минобороны Украины заявили, что системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T будут получены уже в скором времени. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия. <…> Вскоре получим системы Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты», — цитирует 23 февраля Маляр пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

При этом, как отметила чиновник, в настоящее время идут переговоры в отношении боевых самолетов. Она уверена, что решение будет положительным.

Напомним, о том, что подготовка к передаче Украине американских систем ПВО Patriot уже началась, в начале января 2023 года заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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