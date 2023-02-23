Хельсинки, , 16:47 — REGNUM Финляндия направит Украине не танки Leopard 2, а три бронированные машины разминирования (БМР) на базе этих военных машин. Об этом 23 февраля сообщили в министерстве обороны страны.

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БМР, которые не предназначены для ведения боевых действий, а используются в основном для ведения разведки и разминирования минных полей, будут переданы Киеву в рамках 13-го пакета военной помощи на сумму более €160 млн.

«В рамках международного сотрудничества в отношении танков Leopard Финляндия передаст Украине три танка для разминирования Leopard 2, а также проведет обучение, связанное с их использованием и обслуживанием», ― говорится в сообщении оборонного ведомства.

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В министерстве также уточнили, что общая стоимость всех пакетов военной помощи, поставленных Финляндией на Украину, превышает 750 миллионов евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Германия не будет препятствовать другим странам Европейского союза поставлять Киеву немецкие танки Leopard 2.