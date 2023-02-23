Пекин, , 16:47 — REGNUM Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-26, сообщает 23 февраля Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники в социальной сети WeChat.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что запуск спутника с высокой пропускной способностью осуществили при помощи ракеты CZ-3B в 14:49 по московскому времени с космодрома Сичан. Он работает в Ка-диапазоне (26,5-40 ГГц) и предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг в Восточной Азии и Австралии.

Ранее командующий Космическими войсками США генерал Брэдли Чанс Солтцмэн заявил, что Китай и Россия представляют серьёзную угрозу в космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Китай успешно провел запуск трёх спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-37» и «Шиянь-22».