Глава МИД Венгрии заявил, что идёт подготовка к визиту Орбана в Киев

Будапешт, , 16:45 — REGNUM Подготовку к визиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев ведёт в настоящее время венгерский МИД. Об этом 23 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в интервью изданию Index.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Tomas Tkacik/Global Look Press

«Когда визит будет актуален, премьер-министр Венгрии поедет [в Киев], МИД в настоящее время работает над его подготовкой», — сказал он.

Также Сийярто уточнил, что он пока не получал приглашения от украинской стороны, однако готов к визиту в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель украинского МИД Олег Николенко обрушился с обвинениями на Венгрию после заявлений о необходимости российско-американских переговоров для достижения мира на Украине.