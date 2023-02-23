Будапешт, 23 февраля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто назвал Россию и США необходимыми участниками переговорного процесса по ситуации на Украине: им следует сеть за стол переговоров и начать обсуждение, сообщает 23 февраля Index.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Давая прогноз развития событий на Украине в контексте длительности боевых действий, Сийярто сказал: «Думаю, это зависит от одной вещи, и именно от того, когда русские и американцы решат сесть за стол переговоров».

Он пояснил, что считает главным «скорее закончить эту войну». Со своей стороны он предложил посредничество Будапешта по урегулировании ситуации на Украине, например в качестве площадки для переговоров.

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Напомним, заявления о том, что Киев не главный участник переговоров, вызывает негативную реакцию у украинского руководства. При этом в Москве отмечают несамостоятельность Киева и его тупиковую позицию по отказу выполнять требования России.