Вертолет с министром спорта Ирана на борту потерпел крушение
Тегеран, 23 февраля 2023, 16:33 — REGNUM Вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Хамид Саджади, потерпел крушение, сообщает агентство IRNA.
Инцидент произошел 23 февраля в городе Бафт, в провинции Керман на юге страны во время посадки.
«Вертолет с министром спорта потерпел крушение в четверг при посадке около спортивного комплекса», — говорится в сообщении.
Министр спорта Ирана госпитализирован вместе с остальными пассажирами и пилотами в местную больницу.