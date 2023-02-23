Тегеран, 23 февраля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Хамид Саджади, потерпел крушение, сообщает агентство IRNA.

Tasnim News Agency Тахим Саджади

Инцидент произошел 23 февраля в городе Бафт, в провинции Керман на юге страны во время посадки.

«Вертолет с министром спорта потерпел крушение в четверг при посадке около спортивного комплекса», — говорится в сообщении.

Министр спорта Ирана госпитализирован вместе с остальными пассажирами и пилотами в местную больницу.