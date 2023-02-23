Членов делегации России в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику воинам-освободителям

Вена, , 16:30 — REGNUM К возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям не допустили 23 февраля членов делегации России на сессии парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. Об этом 23 февраля рассказал посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Возложение цветов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«От них (российских делегатов — ред.) потребовали при выдаче виз подписать своего рода декларацию о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе парламентской ассамблеи. В том числе это коснулось, к большому сожалению, нашей сегодняшней церемонии», — приводит его слова РИА Новости.

Также Любинский уточнил, что ввиду этого к памятнику советским воинам-освободителям было возложено два венка первый, как обычно, от всех дипломатических представительств РФ и второй — от делегации российского Федерального Собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин во время беседы с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества заявил, что будущее на стороне России.