При землетрясении в Турции погибли 100 военнослужащих
Анкара, 23 февраля 2023, 16:28 — REGNUM В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли по меньшей мере 100 турецких военнослужащих.
«На данный момент, к сожалению, мы потеряли 100 наших военных. Мы все еще не можем разобрать завалы, чтобы спасти двух солдат», — сообщил министр нацобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала TRT 23 февраля.
Ранее глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщал, что число жертв землетрясения в Турции превысило 43,5 тысячи человек.
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