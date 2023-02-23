Анкара, 23 февраля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли по меньшей мере 100 турецких военнослужащих.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«На данный момент, к сожалению, мы потеряли 100 наших военных. Мы все еще не можем разобрать завалы, чтобы спасти двух солдат», — сообщил министр нацобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала TRT 23 февраля.

Ранее глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщал, что число жертв землетрясения в Турции превысило 43,5 тысячи человек.