Ряд стран ЕС отказался вводить штраф за непредоставление данных об активах РФ

Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Ряд стран ЕС не согласился на инициативу Европейской комиссии вводить штраф за непредоставление информации о замороженных российских активах, пишет 23 февраля Politico.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Против проекта, предложенного ЕК, выступил целый ряд членов ЕС — Австрия, Германия, Италия, Франция, Бельгия, Португалия, Чехия, Мальта и Латвия. Они объяснили, что им нужно ознакомиться с технической стороной вопроса, чтобы принять это предложение.

Добавим, что ЕК предложила составить карту замороженных российский госактивов. В этом документе должны, по задумке ЕК, быть указаны страны, в которых находятся активы, и объём активов. Поскольку 13 стран отклонили эту инициативу, карта будет составлена без штрафов.

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