Донецк, 23 февраля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Петровского района Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) погибли три мирных жителя, включая двух сотрудников скорой помощи. Об этом 22 февраля рассказал знакомый с ситуацией источник ИА REGNUM.

Владимир Гердо/ТАСС Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Как указал источник, киевские военные обстреляли Петровский района Донецка тремя ракетами из РСЗО HIMARS, в результате чего получила ранения мирная жительница, к которой выехала бригада скорой помощи.

«В этот момент ВСУ обстреляли этот квадрат повторно из РСЗО «Град». Погибли два сотрудника скорой помощи и раненая девушка с прошлого обстрела. Одна девушка-фельдшер сейчас на операционном столе, за её жизнь борются медики», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Петровского района Донецка получили ранения восемь сотрудников МЧС.