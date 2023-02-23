Мадрид, 23 февраля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Многие жители Испании высказали возмущение поездкой премьер-министра Педро Санчеса в Киев. Под его постом в Twitter, в котором он опубликовал видео и заявил, что Испания на стороне Украины, а Россия не сможет одержать победу, многие читатели оставили свои негативные комментарии.

Цитата из видео: «Испанский премьер Педро Санчез приехал в Киев 02.23.2023» Педро Санчес на вокзале в Киеве

Они высказывали мнение, что «категорически против» слов премьера и не согласны, чтобы за них высказывались по поводу поддержки Киева.

«Далеко не все» поддерживают мнение Санчеса, заметил один из комментаторов. Есть даже в правительстве люди, которые поддерживают Путина, считает другой.

«Я поддерживаю Россию, уважаю и восхищаюсь Путиным. Настоящие враги Испании и всей Европы — Соединенные Штаты и ЕС», — заявил еще один житель страны в комментариях к посту премьера.

Он также подчеркнул, что Испания не должна «подлизываться к своим недругам», ей нужно воспользоваться кризисным моментом, чтобы изменить свое геополитическое положение.